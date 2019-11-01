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  • 02.11.2019 05:31
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 05:31

-Sivas kara yolunda ulaşım kar ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor

'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Erzincan'da ulaşıma kar engeli!

'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipinin ardından Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hazırlıksız yakalanan bazı sürücülere, araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makineleriyle destek verdi.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise yollarda kar yağışı nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.

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