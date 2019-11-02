Suat Dündar, Huzur Mahallesi'ndeki evinde meyve soyup yemeye başladı. Ancak bur sırada dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın bölgesine saplanan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve soyduğu bıçağın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı
Son dakika... Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suat Dündar (25) meyve soyduğu bıçağın üzerine düştü. Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Suat Dündar, Huzur Mahallesi'ndeki evinde meyve soyup yemeye başladı. Ancak bur sırada dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın bölgesine saplanan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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