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  • 02.11.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:56

'nın İnegöl ilçesinde meyve soyduğu bıçağın üzerine düşen şahıs ağır yaralandı

Son dakika... 'nın İnegöl ilçesinde (25) meyve soyduğu bıçağın üzerine düştü. Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Meyve soyduğu bıçağın üzerine düşüp ağır yaralandı

, Huzur Mahallesi'ndeki evinde meyve soyup yemeye başladı. Ancak bur sırada dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Bıçak karın bölgesine saplanan genç, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ameliyata alınan Suat Dündar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

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