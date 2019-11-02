Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.11.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 09:52

gelecegenefes.com: Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? 11 milyon ağaç için

Geleceğe Nefes Ol kampanyası başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya katılım oldukça rağbet görüyor. Hedeflenen 11 milyon fidandan 9 milyonu sahiplenildi. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır?

Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikilecek. 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu projesine destek oldukça büyük. Vatandaşların sanal olarak fidanları sahiplenmeleri için başvurular alınıyor. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? İşte 11 milyon ağaç için fidan sahiplen sayfası...

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılabilmeniz için öncelikle gelecegenefes.com adresini açmanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinde en altta yer alan "Fidan Sahiplen" butonu ile sizden istenen bilgileri girdikten sonra adınıza fidan dikimi yapılıyor.

11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

KATILIM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davet edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberlerigelecegenefes.com: Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? 11 milyon ağaç için fidan sahiplen
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri