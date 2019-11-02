Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikilecek. 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu projesine destek oldukça büyük. Vatandaşların sanal olarak fidanları sahiplenmeleri için başvurular alınıyor. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? İşte 11 milyon ağaç için fidan sahiplen sayfası...

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılabilmeniz için öncelikle gelecegenefes.com adresini açmanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinde en altta yer alan "Fidan Sahiplen" butonu ile sizden istenen bilgileri girdikten sonra adınıza fidan dikimi yapılıyor.

11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

KATILIM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davet edildi.