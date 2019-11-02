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  • 02.11.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 11:46

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İstanbul 'de bir ten alışveriş yapan kimliği belirsiz kişinin, kasiyerin verdiği para üstünü cebine koyduktan sonra almadığını söyleyerek yeniden para üstü alması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Orhan, güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle birlikte emniyete başvurarak bu kişiden şikayetçi oldu.


'de bir te gerçekleşen para üstü lığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan kimliği belirsiz kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi.

Orhan'a 200 lira veren kişi, para üstünü uzatan Orhan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak 100 lirayı ceketinin cebine koydu.

Kasada görevli 'a paranın üstünü 100 lira eksik aldığını söyledi. Tekrar kasasını kontrol eden kasiyer Orhan, parayı aldığı eksik verdiği düşüncesiyle bu kişiye tekrar 100 lira daha verdi.



Kasiyerden parayı alan kişi marketten ayrıldı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanı Orhan, dolandırıldığını fark etti. İş yerindeki bu anlar, kaydedilerek marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büşra Orhan, güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle birlikte emniyete başvurarak bu kişiden şikayetçi oldu.

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