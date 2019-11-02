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  • 02.11.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 09:00

'ta korkunç ! Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü (54) yı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

, gece saatlerinde -Göksun Karayolu'ndaki köprülü kavşakta meydana geldi. Göksun istikametine giden yönetimindeki 27 R 3649 plakalı kamyon, köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela direğine çarptı. Kazada Hayri Kekeç hurdaya dönen kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hayri Kekeç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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