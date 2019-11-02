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'dan dört dörtlük mücadele! i tam 4 kez yendi

asla pes etmedi. Tam 4 kez i yendi. Başkanlığını yaptığı Metastatik Meme Kanseri Derneği (MetAmazon) ile hastalara ilham ve destek verdi.

Süper Canan
Antalyalı , liseyi bitirdi. Eğitim için gittiği 'ya yerleşti. Henüz 33 yaşındayken memesinde limon büyüklüğünde bir kitle hissetti. Hemen doktora gitti. Çünkü anneannesi, babaannesi ve halası meme i geçirmişti. Yeni Zelanda'daki doktor "Erken evresiniz. Kemoterapi veya radyoterapiye bile ihtiyaç yok" dedi. Ailesi endişelenince Türkiye'ye geldi. Ankara'da yapılan tetkikler kanserinin evre 4'te olduğunu gösterdi. Akciğer ve kemiğe metastaz yaptığı belirlendi. Hemen tedaviye geçildi. Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi ile hastalığı yendi. Ancak hastalık 2 yıl sonra nüksetti. Ama Perdahlı pes etmedi ve yeniden iyileşti. 2019'da 5. kez bu defa da yumurtalık kanseri teşhisi olduğunu öğrendi. Bu sırada kurduğu MetAmazon Metastatik Meme Kanseri Derneği'nde kendisi gibi olan kadınlarla bir araya geldi. Mucizelerini şöyle dile getirdi: "3 günlük ömrüm kaldıysa onu da doya doya yaşacağım diye düşündüm hep. Benim üzerime düşen mutlu olmak."



CESARETİYLE HASTALIĞI GÖĞÜSLEDİ
Perdahlı ameliyat öncesi ve sonrasını anlattı: "Ameliyata girerken sol mememin üstüne 'Güle güle' yazdım. Kocam yanımda yoktu. Boşandık. Tedavi sürecinde Meme Hastalıkları Koalisyon Derneği'nde aktif çalıştım. Bugüne kadar kanser çeşitli şekillerde 4 kez nüksetti ancak yenmeyi başardım. Tanı konulduğundan itibaren 10. yılıma girdim."



Canan Perdahlı, meme kanseriyle mücadele eden kadınlara umut oluyor. Perdahlı, MetAmazon derneğiyle kadınları kansere karşı bilinçlendiriyor.


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