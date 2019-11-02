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  • 02.11.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:56

: 'ndan önemli duyuru: ler edildi

: Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm lerimiz saat 16.00 itibariyle edilmiştir.

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru: Seferler iptal edildi

, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm lerin edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16.00 itibarıyla iptal edilmiştir." denildi.

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