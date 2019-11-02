Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16.00 itibarıyla iptal edilmiştir." denildi.
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