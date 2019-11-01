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  • 01.11.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 09:22

sında leke takibinde sonuç çıktı

’in şüpheli ölümüne ilişkin da, beklenen ikinci biyolojik inceleme raporu dosyaya sunuldu. Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda olay yerinde yapılan inceleme sonucu alınan biyolojik örneklerin Çet ile sanıklar ve ’ya ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.




Raporda şöyle denildi:

"Laboratuvarımızda kan, meni ve tükürük örneklerinin belirlenmesine yönelik testler yapılabilmektedir. Bunlar dışındaki vücut sıvılarının (ter, gözyaşı, idrar, vajinal sıvılar vb) tespitine yönelik test yapılmamaktadır. ANK –BYL-19-03035 (İlk Biyolojik inceleme raporu) uzmanlık raporumuzda incelenen 1 nolu bulgunun A ve D ile işaretlenen bölgeleri ve 2 No'lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeler üzerinden bulunan vücut sıvısı örneklerine meni belirleme testleri uygulanmış ve negatif sonuç alınmıştır.

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