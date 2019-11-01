





Raporda şöyle denildi:

"Laboratuvarımızda kan, meni ve tükürük örneklerinin belirlenmesine yönelik testler yapılabilmektedir. Bunlar dışındaki vücut sıvılarının (ter, gözyaşı, idrar, vajinal sıvılar vb) tespitine yönelik test yapılmamaktadır. ANK –BYL-19-03035 (İlk Biyolojik inceleme raporu) uzmanlık raporumuzda incelenen 1 nolu bulgunun A ve D ile işaretlenen bölgeleri ve 2 No'lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeler üzerinden bulunan vücut sıvısı örneklerine meni belirleme testleri uygulanmış ve negatif sonuç alınmıştır.