İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak'taki binanın en üst katında yaşayan İsmail G., dün gece, evde kimsenin olmadığı sırada kendini terastaki demire iple astı. İsmail G.'nin cansız bedeni eve gelen ailesi tarafından bulundu.
POLİS EVDE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı.
İsmail G.'nin cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
POLİS EVDE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı.
İsmail G.'nin cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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