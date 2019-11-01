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  • 01.11.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 09:43

'ten acı haber! Evinin terasında kendini astı

Son dakika haberi... 'te binanın en üst katında yaşayan (36), dün gece evde kimsenin olmadığı sırada kendini terastaki demire iple astı.

İzmit'ten çok acı haber! Evinin terasında...
Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak'taki binanın en üst katında yaşayan , dün gece, evde kimsenin olmadığı sırada kendini terastaki demire iple astı. İsmail G.'nin cansız bedeni eve gelen ailesi tarafından bulundu.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı.
İsmail G.'nin cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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