Mert Çokluk, daha 24'ündeydi. ODTÜ'de Elektrik-Elektronik ve Matematik bölümlerini bitirdi. Mastır yapmak için Almanya'nın Nünberg kentine gitti. 5 Ekim'de tren istasyonunda cansız bedenine ulaşılan Mert, dün memleketi Bursa'da toprağa verildi. Baba Bekir Çokluk, oğlunun cinayete kurban gittiğini söyledi. Mert'in vücudunda işkence izleri olduğunu belirten acılı baba, "Ayak tırnağı bile sökülmüş çocuğun. Vücudunun çoğu yerlerinde darplar var. Biz bu işten çok şüpheliyiz, ne oldu, nasıl öldürüldü? Alman makamları henüz bilgi vermiyor" dedi.



BİLİRKİŞİ BİLEMEDİ!

Ankara'da Şule Çet (23), bir plazanın 20. katından atılarak can verdi. Korkunç olayla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklandı. Dava sürerken bilirkişi şüphelilerin konuşmalarını dudak okuma yöntemiyle inceledi. Ancak ikilinin konuşmaları çözülemedi.



AİLE BOYU REZALET

İzmit'te masaj derneğinde fuhuş yaptıran 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33), polis tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Polis derneği mühürledi.



AH KARDEŞİM

İki kardeşin kullandığı motosikletler çarpıştı. Acı olay, Kahramanmaraş Türkoğlu'nda yaşandı.

Hasan Tanrıkulu'nun (17) kullandığı motosiklet karşı yönden gelen kardeşi Mustafa'nın (19) motoruyla çarpıştı. Hayatını kaybeden kardeşlerin ehliyetinin olmadığı saptandı.

Sırrıberk ARSLAN



YÜREKLERİ YAKAN KAZA

NİĞDE'DE karşıya karşıya geçmeye çalışan Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kızlardan Kader, kurtarılamadı. Sürücü Ö.G, gözaltına alındı.



DAYAKÇI KIZLARA BERAAT

TRABZON'DA üniversitesi öğrencisi Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., 2 yıl önce evlerine çağırdığı Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'ye şiddet uyguladı. Gözaltına alınan üç üniversiteli hakkında 12'şer yıldan 46'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dosya istinafa taşındı. Son duruşmada Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.'nin cezaları 8'er aya indirildi. Beraat eden kızların cezaları 5 yıl süreyle ertelendi.



PARAŞÜT FACİASI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Fethiye Babadağ'da bin 700 metre pistinden atlayış yapan 3 paraşütçü, bin 200 metre pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü. Rus vatandaşı Pavel Trishin (35) öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.





KOCAMAN VAHŞET

Konya'da Himmet Gödeş, ayrı yaşadığı eşi Sevilay ve baldızı Nermin Binar ile yolda karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı.



Gödeş, üzerinde bulunan bıçakla iki kız kardeşi yaraladı. Canavar koca gözaltına alındı.