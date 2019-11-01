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  • 01.11.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 16:08

Denemek için yapmışlardı! Şimdi siparişe yetişemiyorlar

'ın Köşk ilçesinde yaşayan Rahime - Ersun Ubay isimli çift, 3 yıl önce tadını beğendikleri cennet emlası kurusu ilçedeki birçok kişiye iş umudu oldu. Yaş halinin kilosunu 3 liradan alarak işleyen ve 45-50 liradan satan ikili, işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını ve hedeflerinin ihracat yapmak olduğunu söyledi.

İncirin anavatanı Aydın'da bolca yetişen cennet elması meyvesinin yaşı zamanında tüketilmediğinde israf olduğunu belirten Ersun Ubay, "Daha önceleri ürünler hep israf oluyordu. Bir yerde bu meyvenin kurutulmuşunu gördük. Yediğimizde tadı da çok hoşumuza gitti. Eşimle birlikte ilk etapta kendi ürünümüzü kabuğunu soyarak kuruttuk.

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