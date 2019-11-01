Denemek için yapmışlardı! Şimdi siparişe yetişemiyorlar

İncirin anavatanı Aydın'da bolca yetişen cennet elması meyvesinin yaşı zamanında tüketilmediğinde israf olduğunu belirten Ersun Ubay, "Daha önceleri ürünler hep israf oluyordu. Bir yerde bu meyvenin kurutulmuşunu gördük. Yediğimizde tadı da çok hoşumuza gitti. Eşimle birlikte ilk etapta kendi ürünümüzü kabuğunu soyarak kuruttuk.