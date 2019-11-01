Bugünkü
Takvim

Namaz zenginlik işareti! Rüyada namaz kılmak ve cami görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

Rüyada cami görmek temiz bir imana, namaz kıldığınızı görmek ise zengin olacağınıza ve muradınıza ereceğinize işarettir... , din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla pazara çıkmasına delalettir. İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve rüya tabirleri....

Namaz zenginlik işareti
Rüyada cami görmek temiz bir imana, namaz kıldığınızı görmek ise zengin olacağınıza ve muradınıza ereceğinize işarettir...

Cami: Rüyada cami ve mescit görmek, yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.

İçeri girmek: , din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla pazara çıkmasına delalettir.



Şehir camisi: Anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, 'an'a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye yorumlanır.

Cami tavanı: Cami tavanını görmek, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.

Cami lambaları: İcap ettiği zaman bağışladığı mal, mülktür. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden âlimleri manasına gelir.



Cami kapıları: Devlet başkanının korumalarıdır. Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir. Şehrin isçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır.

Cami minaresi: Hâkimin, faziletini göstermek için insanları toplamasıdır. Minare, Kur'an-ı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.



RÜYA TABİRLERİ - 10

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriNamaz zenginlik işareti! Rüyada namaz kılmak ve cami görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri