Namaz zenginlik işareti! Rüyada namaz kılmak ve cami görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

Rüyada cami görmek temiz bir imana, namaz kıldığınızı görmek ise zengin olacağınıza ve muradınıza ereceğinize işarettir...
Cami: Rüyada cami ve mescit görmek, yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.
İçeri girmek: Camiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla pazara çıkmasına delalettir.
Şehir camisi: Anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye yorumlanır.
Cami tavanı: Cami tavanını görmek, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
Cami lambaları: İcap ettiği zaman bağışladığı mal, mülktür. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden âlimleri manasına gelir.
Cami kapıları: Devlet başkanının korumalarıdır. Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir. Şehrin isçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır.
Cami minaresi: Hâkimin, faziletini göstermek için insanları toplamasıdır. Minare, Kur'an-ı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 10
Cami: Rüyada cami ve mescit görmek, yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.
İçeri girmek: Camiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hâkime, insanın ticaret maksadıyla pazara çıkmasına delalettir.
Şehir camisi: Anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir. Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye yorumlanır.
Cami tavanı: Cami tavanını görmek, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
Cami lambaları: İcap ettiği zaman bağışladığı mal, mülktür. Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden âlimleri manasına gelir.
Cami kapıları: Devlet başkanının korumalarıdır. Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir. Şehrin isçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır.
Cami minaresi: Hâkimin, faziletini göstermek için insanları toplamasıdır. Minare, Kur'an-ı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 10
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