Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir dağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar uzun süre eve gelmeyince ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında drone desteği ile yapılan aramalarda, Ali Yanar'a ait ize rastlanmadı. Ali Yanar'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, kayıp olan Ali Yanar'ın cep telefonu üzerinden en son kimlerle iletişime geçtiğini tespit etti. Arama dokümanlarında Ali Yanar'ın arkadaşları olan kafe sahibi Kerim K. ve Hasan M. ile iletişime geçtiği belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro ekipleri, Kerim K. ve Hasan M.'nin ifadesine başvurdu. Şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çapraz sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., suçlarını kabul ederek arkadaşlarını öldürdüklerini itiraf etti.