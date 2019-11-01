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  • 01.11.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:57

'nde korkutan olay! Polis herkesi uzaklaştırdı

'nde bulunan otobüs duraklarının yakınında yer alan yer altı kabloları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

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