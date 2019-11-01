Mevlid Kandili nedir? İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili, bu senede dualarla idrak edilecek. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu'l-evvel ayının on ikinci gecesi Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peki, Rebiülevvel ayının 12. günü ne zaman? Mevlid Kandili nedir? İşte Mevlid Kandilli anlamı ve önemi...

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmektedir.

REBİÜLEVVEL AYININ 12. GÜNÜ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi yani 8 Kasım Cuma günü eda edilecek.