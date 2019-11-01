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  • 02.11.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 06:46

’de feci ! Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobil ile çarpıştı: 8 yaralı

’de, fabrika işçilerinin içinde bulunduğu minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. 8 kişiden 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı!

Alınan bilgilere göre; - yolu üzerindeki Eskişehir Toptancılar İş Merkezi () kavşağında yaşandı. Gece saatlerinde Atakan Y. idaresindeki 26 S 0958 plakalı fabrikaya personel taşıyan minibüs, Eskişehir istikametinden gelerek organize sanayiye geçmek için ESTİM köprü altından dönüş yapmak üzere kavşağa girdi. Bu esnada Ankara istikameti ESTİM köprüsü yan yoldan gelen sürücü Abdullah İ. idaresindeki 11 TC 943 plakalı otomobili ile kavşakta dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol üzerine devrildi.

8 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan sürücü dahil 8 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralı 8 kişiden 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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