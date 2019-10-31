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  • 31.10.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 21:57

'den 'ndeki 4 il için kar uyarısı

Türkiye genelinde soğuk havaların başlamasıyla birlikte 'en üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 'ndeki 4 il için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı
'den 'ndeki 4 il için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, , ve Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği belirtilerek meteorolojik uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik değerlendirme cuma günü öğle saatlerinden itibaren, cumartesi akşam saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.



BUZLANMA VE DON OLAYI
Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


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