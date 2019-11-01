Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.11.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:27

Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtları başlıyor! 2020 ?

Hac kayıtları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Ön kayıyların kasım ayında yapılacağı bildirildi. Peki, 2020 hac ön kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 ? İşte Diyanet'in 2020 Hac açıklaması...

Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor? Merakla beklenen sorular yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı hac kayıtlarının takvimi belirlendi. 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ile kayıt yenileme yapmak isteyen hacı adaylarının başvuru süreci için geri sayım başladı. Peki, 2020 hac ön kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte o konu hakkında detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 hac ön kayıtları 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDiyanet açıkladı! Hac ön kayıtları başlıyor! 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri