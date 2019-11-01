Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor? Merakla beklenen sorular yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı hac kayıtlarının takvimi belirlendi. 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ile kayıt yenileme yapmak isteyen hacı adaylarının başvuru süreci için geri sayım başladı. Peki, 2020 hac ön kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte o konu hakkında detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 hac ön kayıtları 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.