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'da korkunç olay!

balıkçı, ! Korkunç olay 'da yaşandı. , zıpkınla aslan balığı avladı. beklediği balık, zıpkından kayarak ayağına düştü. Balığın zehirli olduğunu bilen Söyler, soluğu hastanede aldı. Ayağında doku ölümü gerçekleştiği saptandı.

Zehir oldu
Amatör balıkçı, ! Korkunç olay 'da yaşandı. , zıpkınla aslan balığı avladı. beklediği balık, zıpkından kayarak ayağına düştü. Balığın zehirli olduğunu bilen Söyler, soluğu hastanede aldı. Ayağında doku ölümü gerçekleştiği saptandı.



Büyük korku yaşayan Söyler, "Temas edilirse ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor" ifadesini kullandı.



Doğal yaşam alanı Hint-Pasifik Okyanusu olan aslan balığı, Ege ve 'i istila etti.

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