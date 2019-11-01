Amatör balıkçı, zehirli aslan balığından canını zor kurtardı! Korkunç olay Antalya'da yaşandı. Serdar Söyler, zıpkınla aslan balığı avladı. Ölmesini beklediği balık, zıpkından kayarak ayağına düştü. Balığın zehirli olduğunu bilen Söyler, soluğu hastanede aldı. Ayağında doku ölümü gerçekleştiği saptandı.
Büyük korku yaşayan Söyler, "Temas edilirse ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor" ifadesini kullandı.
Doğal yaşam alanı Hint-Pasifik Okyanusu olan aslan balığı, Ege ve Akdeniz'i istila etti.
Büyük korku yaşayan Söyler, "Temas edilirse ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor" ifadesini kullandı.
Doğal yaşam alanı Hint-Pasifik Okyanusu olan aslan balığı, Ege ve Akdeniz'i istila etti.
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