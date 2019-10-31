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  • 31.10.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 22:20

'da anı saniye saniye kameraya yansıdı

’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

28 Ekim günü Pütürge ilçe merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre kan davalı oldukları iddia edilen Yahya E. tarafından vurulan akrabası Ömer Erdoğan (78) hayatını kaybetmişti.

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