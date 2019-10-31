Süper Loto oynayan vatandaşların gündeminde sonuçlar yer alıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 2 milyon 233 bin liralık ikramiye bu haftaya devretti. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları...

24 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 6 - 22 - 24 - 28 - 34 - 46