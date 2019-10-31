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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 21:17

31 Ekim MPİ çekiliş sonuçları duyuruldu! 2 milyon 233 bin liralık ikramiye...

24 Ekim Perşembe günü yapılan çekilişlerde 2 milyon 233 bin 224 liralık ikramiye bu haftaya devretti. 2 milyonluk ikramiyenin devretmesiyle birlikte bayilerden loto oynayan pek çok kişi sonuçları öğrenmek istiyor. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından 31 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazanan o numaraları...

Süper Loto oynayan vatandaşların gündeminde sonuçlar yer alıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 2 milyon 233 bin liralık ikramiye bu haftaya devretti. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları...

24 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 6 - 22 - 24 - 28 - 34 - 46

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