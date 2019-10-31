Kış lastiği ne zaman takılacak? Kasım ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kış lastiği uygulamasının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Ticari araç sahipleri, internet üzerinden "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yazımızda, konu ile ilgil merak edilenleri derledik. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte 2019 kış lastiği uygulama tarihi...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık tarihinde başlamaktadır. Bu sene de 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.