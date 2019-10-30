Olay, gece saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Doğan Can Ilgar, annesinin evden kaçtığını ileri sürerek, eşini, 2 çocuğunu ve o sırada evde olan komşusunu av tüfeği ile rehin aldı. Evdeki eşyaları sokağa atarak, bağırmaya başlayan Ilgar'ı görenler durumu polise bildirdi.