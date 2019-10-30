Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?
Kar yağışı, yağmur, çamur, soğuk hava, düşen görüş mesafesi... Evet kış geldi, çattı. Soğuk hava koşullarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi ve aracın direncinin artırılması için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemler, buz gibi kış aylarında cebinizin yanmasını önleyebilir. İşte kışın arabanızda yapmanız gereken bakımlar ve püf noktaları.
30.10.2019 16:03
- Son Güncelleme: 30.10.2019 16:16
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