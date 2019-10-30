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Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?

Kar yağışı, yağmur, çamur, soğuk hava, düşen görüş mesafesi... Evet kış geldi, çattı. Soğuk hava koşullarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi ve aracın direncinin artırılması için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bu önlemler, buz gibi kış aylarında cebinizin yanmasını önleyebilir. İşte kışın arabanızda yapmanız gereken bakımlar ve püf noktaları.

30.10.2019 16:03 - Son Güncelleme: 30.10.2019 16:16
Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?

Kış geldi çattı. Kış ayları araç sahipleri için ayrı bir önem de taşıyor.

Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?

Kışa girilirken, otomobillerin bakımı bir hayli önem kazandı. Öncelikli sebep herhangi bir kazaya davetiye çıkarmamak olsa da bakımın, yakıt kullanımı açısından da ayrı bir yeri var.

Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakımları tam yapılan araçlar, inişli çıkışlı olan benzin fiyatlarında cepleri daha az yakabilir. Kış öncesinde araçlarda yapılması gereken bakımlar şu şekilde sıralanıyor:

Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?

AKÜ

Soğuklar yaklaşırken; zayıf akülerin şarj ettirilmesi veya yenilenmesi, su seviyelerinin ve elektrok seviyelerinin kontrol edilmesi, uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarının sökülmesi gibi kontrol ve müdahaleler mutlaka yapılmalı.

Kış ayları için araç bakımında yapılması gerekenler... Otomobil Kış Bakımı Nasıl Yapılır?

MOTOR SUYU

Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.

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