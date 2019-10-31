Kiralık katilden kan donduran sözler: "3 tane cinim var dedi ve..."

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tanju Doğan ve avukatları ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Yasemin İnceoğlu katıldı. Davayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Aslı Gültekin de katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sorgusuna geçilen sanık Tanju Doğan, olay günü maktül İlkay Sivaslı'nın kendisini araması üzerine onun evine gittiğini belirterek, "Psikolojik sorunları vardı ancak sorunlarını hiçbir zaman anlatmamıştı. Bana sadece ölmek istediğini söylüyordu. Sonra banyo yaptı. Çıkınca da 'beni öldür' dedi. Yapamayacağımı söyledim bana bir tokat attı. Sonra yatağa yattı" dedi.

"ÖLDÜĞÜMDEN EMİN OL ÖYLE GİT"

İlkay Sivaslı'nın yatakta iken kendisine yastık verdiğini söyleyen Tanju Doğan, "Yastığı karnının üzerine koydu, silahı da elime tutuşturdu. 'Beni vur' dedi. Silahı tutarken tetiği tuttuğum parmağıma bastırdı. Silah ateş aldı, ben çığlık attım. O da çığlık attı. 'Polisi ambulansı aramayacaksın' diyerek beni engelledi. 'Nabzımı kontrol et, öldüğümden emin ol öyle git' dedi. Yaralıyken su istedi, su içirdim. 'Sarıl bana' dedi, ben saçından tuttum ama sarılamadım. 'Kan geliyor mu' dedi, kanın geldiğini söyledim. Elimi tuttu, 'hakkını helal et' dedi. Kendisini videoya çekmemi istedi. 'Telefonum sende kalacak' dedi. 112'yi aradım 'eşim kalp krizi geçiriyor' dedim. Adresi istediler, bilmediğimi söyledim" dedi.