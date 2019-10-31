Rüyada dağ görmek

Bir kimsenin rüyada dağ görmesi, şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet eder.

Yine kişinin rüyada bir dağ üzerinde "Elhamdülillah" diyerek Allahu Teâlâ'ya hamd ettiğini görmesi, adil bir devlet reisine delâlet eder.

Yine rüyada kendisini dağ üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve şanı yüce olur.

Rüyada dağın yayılıp açıldığını ve değirmileştiğini görmek, kalbi katı ve çetin bir kadına alâmettir. Veya gam, keder ve de insanın himmetinin son derecesine işarettir.

Rüyada dağ üzerinde ağaçlar görmek, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde güzel isimle anılmaya ve şöhrete delâlet eder.

Bir kimsenin bir dağ üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görmesi, eğer ehilse vali olacağına veya yüksek bir memuriyete getirileceğine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada dağ görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:

a) Mülk ve sultan,

b) Zafer,

c) Riyaset,

d) Rahata kavuşmak.

Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada bir dağın üstünde olup bunu kendi mülkü zannettiğini görmek, kadri yüce bir kimseye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur dağlarından herhangi birini görmesi, ulema ve salihlerin hizmetinde bulunacağına delâlet eder. Rüyada dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, çıkması muhtemel bir harp ile tâbir olunur.

Yine dağın semâlara yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete delâlet eder.

Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunmayan bir dağı görmek, kâfir ve azgın bir melik ile tâbir edilir. Eğer dağda nebatat biter ve sular da çağlar ise, bu defa, o rüya dindar bir devlet reisine delâlet eder.

Rüyada dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi bir zatın vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine delâlet eder.

Rüyada çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde, orada kalıp ne aşağı inmeye, ne de yukarı çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ömrünün yarısında vefat edeceğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir valinin geleceğine delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendisini bir dağ üzerinde görmek, ana babaya âsi olmak ve yakın ecel ile tâbir olunur. Dağ üzerinde oturması onun ölümüdür. Dağ eteğinde olması ise, hayat ve yaşayışının müddetine delâlet eder.

Rüyada dağların canlandığını sonradan tekrar eski hallerine döndüğünü görmek, o mıntıka halkına gelecek şiddetli bir korkuya delâlet eder. Ancak Allahu Teâlâ o korkuyu sonradan onlardan kaldırır.

Bazı kere de rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ızdırap ve işsizliğe delâlet eder.

İmam Nablusî demiştir ki:

"- Rüyada dağ ve dağın yürüdüğünü görmek şiddet ve korkuya bazan da yolcu için denizde boğulmaya delâlet eder. Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir hadisenin çıkmasına işarettir."

Rüyada bir dağa yaslandığını görmek, kuvvetli bir melike dayanmaya, dağın gölgesinde oturduğunu görmek, bir melikin himayesine sığınmaya ve rahatlığa delâlet

eder.

Bazı kere rüyada görülen dağlar, meliklere, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere delâlet eder. Bazan da dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Rüyada dağın yere battığını görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölümüne alâmettir.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada bir dağa sahip olduğunu görmek, kalbi katı, şanı büyük bir zâta arkadaş olmaya delâlet eder. Bir dağın etrafında dolaştığını görmek, büyük bir kimseye intisab ile tâbir olunur.

Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve ihsanda bulunmaya delâlet eder. Bazı kere de dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana; bazan da, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.

Rüyada bir dağda mağaraya girdiğini gören kimse, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve sadece Rabbine tevekkül eder. Dağa düzgün bir yoldan geldiğini görmek ise, maksat ve arzuya vâsıl olmaya delâlet eder.

Selimi demiştir ki: Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmete alâmettir. Rüyada bir dağa tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar.

Bir kimsenin dağda çimenler üzerinde ibadet ettiğini görmesi Cenâb-ı Hakk'ın rızasına delâlet eder. Dağ eteğinde kaynayan bir sudan abdest aldığını görmek ve namaz kılmak, günahlardan temizlenmeğe ve kalb safasına delâlet eder.

DAĞ YOLU: Bir kimsenin rüyada dağ yolunda kolaylıkla ilerlediğini görmesi, hidayete, helâl kazanca ve sefere delâlet eder.

Kaynak: Necati Bursalı Rüya Tabirleri