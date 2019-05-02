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'yı öldüren in görüntüleri ortaya çıktı

’da ilkokul öğretmeni ’yı öldüren in görüntüleri anbean kaydedildi. Rahat tavırları dikkat çekti...

Kir'anlık' katil
Kendi isteğiyle öğretmeni öldüren in, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay 21 Nisan'da 'da yaşandı. Öğretmen İlkay Sivaslı (41) kendisini öldürmesi için kiralık katil tuttu. Tanju D. (45), aşık olduğu kadının ısrarları üzerine 6 bin lira karşılığında Sivaslı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, tutuklandı. Kiralık katil Tanju D., "Silahı birlikte satın aldık. Birkaç kez öldürmeyi denedim ama olmadı." dedi. Polisin, olayla ilgili ses kayıtlarının olduğu ve kadının sürekli Tanju D'ye baskı yaparak kendini öldürmesini istediği bilgisine ulaşıldı.



Tanju D.'nin cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı Kiralık katilin binadan yaya olarak ayrıldığı görülüyor

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