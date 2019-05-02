Kendi isteğiyle öğretmeni öldüren kiralık katilin, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay 21 Nisan'da İstanbul Kartal'da yaşandı. Öğretmen İlkay Sivaslı (41) kendisini öldürmesi için kiralık katil tuttu. Tanju D. (45), aşık olduğu kadının ısrarları üzerine 6 bin lira karşılığında Sivaslı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, tutuklandı. Kiralık katil Tanju D., "Silahı birlikte satın aldık. Birkaç kez öldürmeyi denedim ama olmadı." dedi. Polisin, olayla ilgili ses kayıtlarının olduğu ve kadının sürekli Tanju D'ye baskı yaparak kendini öldürmesini istediği bilgisine ulaşıldı.
Tanju D.'nin cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı Kiralık katilin binadan yaya olarak ayrıldığı görülüyor
Tanju D.'nin cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı Kiralık katilin binadan yaya olarak ayrıldığı görülüyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.