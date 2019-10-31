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’da cami önünde saldırı

'nın Bayonne kentindeki cami önünde dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Fransa’da cami önünde saldırı
Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

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