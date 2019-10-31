Fransa’da cami önünde saldırı

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki iki yaralı hastaneye kaldırıldı.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.