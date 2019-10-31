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Dualar Kayra için

'de yaşayan (11), 2.5 yaşında temizlik malzemesi içti. hasar gören talihsiz çocuk 9 yılda tam 300 ameliyat geçirdi. Rahatsızlığı sürekli tekrarlayan Kayra, yeniden ameliyat olmak için dün 'ye gitti. 2020'nin Şubat ayında yeniden ameliyat olacağı öğrenildi. bu operasyonla torunun tamamen sağlığına kavuşacağını söyledi. Fakat maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.

Dualar Kayra için
Bursa İnegöl'de yaşayan (11), 2.5 yaşında temizlik malzemesi içti. hasar gören talihsiz çocuk 9 yılda tam 300 ameliyat geçirdi. Rahatsızlığı sürekli tekrarlayan Kayra, yeniden ameliyat olmak için dün 'ye gitti. 2020'nin Şubat ayında yeniden ameliyat olacağı öğrenildi. Anneanne Meral Güneş bu operasyonla torunun tamamen sağlığına kavuşacağını söyledi. Fakat maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.

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