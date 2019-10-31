Dualar Kayra için

Bursa İnegöl'de yaşayan Kayra Karakaş (11), 2.5 yaşında temizlik malzemesi içti. İç organları hasar gören talihsiz çocuk 9 yılda tam 300 ameliyat geçirdi. Rahatsızlığı sürekli tekrarlayan Kayra, yeniden ameliyat olmak için dün ABD'ye gitti. 2020'nin Şubat ayında yeniden ameliyat olacağı öğrenildi. Anneanne Meral Güneş bu operasyonla torunun tamamen sağlığına kavuşacağını söyledi. Fakat maddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek hayırseverlerden yardım istedi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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