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  • 31.10.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 17:38

? ? nün fazileti ve hikmeti...

Cuma namazının kazası yoktur. Peki erkeklere farz olan cuma namazını kadınlar kılabilir mi? Bu sorunun yanıtı için başvurulan bir hadisde Hz. Muhammed'in cuma namazının kadınlara farz olmadığını söylediği bildiriliyor. Bu mealda kadınlara cuma farz değil ancak dilerlerse kadınlar da cuma namazına gidebilir, kılabilir ve hutbesini dinleyebilir. Peki,  nasıl ibadet etmeliyiz? Cuma günü ve gecesinde okunacak dualar nelerdir? Kehf Suresi’nin faziletleri nedir? Cuma Suresi’nin faziletleri nelerdir? Cuma namazından sonra hangi sureler okunur? Cuma günü okunacak hacet duaları nelerdir? Sizler için derledik.

Cuma gününde hangi dualar okunur?

Cuma namazı erkeklere farz olan 4 rekat olarak haftada bir kez cuma günü cemaatle birlikte kılınan kazası olmayan namazdır. Peki cuma namazı nasıl kılınır kaç rekattır videolu anlatımla haberimizde. Cuma, İslam dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Peki, Cuma günü okunacak zikir ve duaların faziletleri nelerdir? Cuma gününün faziletleri ile ilgili hadisler hangileridir? Cuma gününde hangi ibadetler yapılmalı? Cuma namazını gelmeden önce neler yapılmalı? Sizler için Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, Cuma namazı hakkında merak edilenleri derledik.

Peygamber Efendimiz, "Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür." buyurmuşlardır. Her haftanın Cuma gününde Müslümanlar bayramlarını ibadet ve dua ile geçirmelidirler.

CUMA GÜNÜ NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Cuma, Saff, Teğabün ve A'la) Surelerini okurdu.

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