Ayağı kırıldığı için okula gidemeyen öğrencisine evde ders veriyor

Ağrı Diyadin Hüseyin Öner İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Enes Aydemir, ayağını kırdı. Bu yüzden okuldan uzak kaldı. Öğretmen Beytullah Serdar ise öğrencisinin derslerden geri kalmasına dayanamadı. Enes'e hem moral hem de ders vermek için inanılmaz bir fedakarlık yaptı.
'GURUR DUYDUK'
Her gün öğrencisinin evine gidip ders vermeye başladı. Genç eğitimci duygularını şu sözlerle anlattı: "Öğretmen olarak bizim görevimiz sadece derse girip ders anlatmak değil. Benim için dersten daha önemli olan Enes'in ruh sağlığı. Bu sebepten dolayı ben daha çok burada onun yanında olduğumu göstermek istedim. Ona moral vermek istedim." Enes'in annesi Behice ile babası Metin Aydemir ise büyük mutluluk yaşadıklarını açıkladı. "Öğretmenimiz gurur duyulacak bir insan. Onun gibi insanlara hem bölge olarak bizim, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ihtiyacı var" ifadesini kullandı. Sağlığına yavaş yavaş kavuşan ve bu hafta içerisinde ayağındaki alçıdan kurtulacak olan öğrenci Enes Aydemir ise okulunu çok özlediğini açıkladı: "Öğretmenime çok teşekkür ederim. Onun sayesinde derslerimden geri kalmadım. Bir an önce iyileşip okuluma dönmek istiyorum. Büyüyünce doktor olacağım..."
Her gün yol yürüyüp öğrencisinin evine ulaştı. Ona okulda o gün işlediği tüm dersleri anlattı. Küçük çocuk, öğretmeninin bu fedakarlığı sayesinde derslerinden geri kalmadı.
'GURUR DUYDUK'
Her gün öğrencisinin evine gidip ders vermeye başladı. Genç eğitimci duygularını şu sözlerle anlattı: "Öğretmen olarak bizim görevimiz sadece derse girip ders anlatmak değil. Benim için dersten daha önemli olan Enes'in ruh sağlığı. Bu sebepten dolayı ben daha çok burada onun yanında olduğumu göstermek istedim. Ona moral vermek istedim." Enes'in annesi Behice ile babası Metin Aydemir ise büyük mutluluk yaşadıklarını açıkladı. "Öğretmenimiz gurur duyulacak bir insan. Onun gibi insanlara hem bölge olarak bizim, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin çok ihtiyacı var" ifadesini kullandı. Sağlığına yavaş yavaş kavuşan ve bu hafta içerisinde ayağındaki alçıdan kurtulacak olan öğrenci Enes Aydemir ise okulunu çok özlediğini açıkladı: "Öğretmenime çok teşekkür ederim. Onun sayesinde derslerimden geri kalmadım. Bir an önce iyileşip okuluma dönmek istiyorum. Büyüyünce doktor olacağım..."
Her gün yol yürüyüp öğrencisinin evine ulaştı. Ona okulda o gün işlediği tüm dersleri anlattı. Küçük çocuk, öğretmeninin bu fedakarlığı sayesinde derslerinden geri kalmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.