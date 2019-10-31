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Acı tesadüf! Fotoğraf çektirdiği , ölüm yeri oldu

cu ’ın fotoğraf çektirdiği , ölüm yeri oldu. Tren çarpan gencin, olay sırasında cep telefonuyla konuştuğu belirtildi.

Acı tesadüf
Adana'nın Ceyhan ilçesinde cu genç , te yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Damar'ın hayatını kaybettiği tren istasyonunda daha önce fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.



TELEFON KURBANI
Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

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