49 gün sonra acı haber geldi

Tokat'ın Almus İlçesi'ne bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 49 gün sonra ağaca çamaşır ipi ile asılı olarak bulundu. Ailesi, Gencer Zengin'i bulabilmek için atv'de yayınlananan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu. Zengin'in cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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