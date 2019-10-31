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49 gün sonra acı haber geldi

Tokat'ın 'ne bağlı 'nde yaşayan 43 yaşındaki , 49 gün sonra ağaca çamaşır ipi ile asılı olarak bulundu. Ailesi, Gencer Zengin'i bulabilmek için atv'de yayınlananan ile programına konuk olmuştu. Zengin'in cenazesi otopsi için 'ya gönderildi.

49 gün sonra acı haber geldi
Tokat'ın 'ne bağlı 'nde yaşayan 43 yaşındaki Gencer Zengin, 49 gün sonra ağaca çamaşır ipi ile asılı olarak bulundu. Ailesi, 'i bulabilmek için atv'de yayınlananan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olmuştu. Zengin'in cenazesi otopsi için 'ya gönderildi.

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