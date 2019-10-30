'Yıldız' öğretmen

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız (37), sadece çocuklara değil, sokaklarda yaşayan köpeklere de sahip çıkıyor.
3 yıldır 20'ye yakın sokak köpeğini de besleyen Eda öğretmen, ilçenin barınağa ihtiyaç olduğunu ve bu konuda destek beklediğini söyledi.
3 yıldır 20'ye yakın sokak köpeğini de besleyen Eda öğretmen, ilçenin barınağa ihtiyaç olduğunu ve bu konuda destek beklediğini söyledi.
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