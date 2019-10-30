Bugünkü
Takvim

'Yıldız' öğretmen

'nin ilçesine bağlı 'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan (37), sadece çocuklara değil, sokaklarda yaşayan köpeklere de sahip çıkıyor. 3 yıldır 20'ye yakın sokak köpeğini de besleyen Eda öğretmen, ilçenin barınağa ihtiyaç olduğunu ve bu konuda destek beklediğini söyledi.

'Yıldız' öğretmen
Hakkari'nin ilçesine bağlı 'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız (37), sadece çocuklara değil, sokaklarda yaşayan köpeklere de sahip çıkıyor.



3 yıldır 20'ye yakın sokak köpeğini de besleyen Eda öğretmen, ilçenin barınağa ihtiyaç olduğunu ve bu konuda destek beklediğini söyledi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'Yıldız' öğretmen
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri