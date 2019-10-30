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  • 30.10.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 09:54

Polis göz açtırmadı! Taksim’de kullanan sürücüsüne ceza

Taksim'de kullandığı tespit edilen sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 'un en önemli bölgelerinden biri olan 'nda uygulama gerçekleştirildi.

2 BİN 4 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada bir cip sürücüsü durduruldu. Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.

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