Kamuda çakar lamba yasağı... Kimler kullanabilecek, kimler kullanamayacak?

*Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil polis/jandarma araçları çakar lamba yerine tepe lambası kullanacak. Koruma kararına istinaden koruma verilen (işadamları, gazeteciler gibi) kişilerin ve koruma ekiplerinin araçlarında çakar lamba yasaklanıyor. Söz konusu kişiler, sabit veya derhal sökülüp takılabilecek şekilde seyyar ışıklı uyarı işaretini aracın tepe bölgesinde bulundurmak ve sesli uyarı sistemi ile birlikte vermek şartı ile kullanabilecek. Bu araçlar ışıklı uyarı işaretlerini ön panjurda (çakar) bulundurmayacak.