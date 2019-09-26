Kamuda çakar lamba yasağı... Kimler kullanabilecek, kimler kullanamayacak?
Çakar lamba kullanımında, 1 Kasım'dan itibaren yeni dönem başlıyor... İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı. Peki çakar lamba kimler tarafından kullanılabilecek, kimler tarafından kullanılamayacak?
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. Belediye başkanları, rektörler, kaymakamlar da çakar lamba kullanamayacak.
Araçlara "Çakar lamba" düzenlemesi: 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Peki kimler kullanabilecek?
TRAFİKTE tepkilere de yol açan çakar lamba kullanımında yeni dönemde şu kurallar geçerli:
*Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye, polis/Jandarma, AFAD, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçlarında ışıklı uyarı işareti takılabilecek.
*Geçiş üstünlüğü olan araçlar, 'ambulans, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, organ ve doku nakil araçları, itfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele araçları, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan zabıta araçları, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar' olarak belirlendi.
*Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, sadece görev halindeyken bu hakka sahip olacak. Ancak bu hakkı, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanabilecekler. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması yasaklandı.
*Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan, güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil polis/jandarma araçları çakar lamba yerine tepe lambası kullanacak. Koruma kararına istinaden koruma verilen (işadamları, gazeteciler gibi) kişilerin ve koruma ekiplerinin araçlarında çakar lamba yasaklanıyor. Söz konusu kişiler, sabit veya derhal sökülüp takılabilecek şekilde seyyar ışıklı uyarı işaretini aracın tepe bölgesinde bulundurmak ve sesli uyarı sistemi ile birlikte vermek şartı ile kullanabilecek. Bu araçlar ışıklı uyarı işaretlerini ön panjurda (çakar) bulundurmayacak.