Son dakika: Bakanlıktan "çakar lambalar" ile ilgili flaş karar Son dakika haberine göre kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı. Detaylar geliyor... TÜM MANŞETLER