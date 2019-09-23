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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 11:09

Son dakika: Bakanlıktan "çakar lambalar" ile ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

Çakar lamba kullanımıyla ilgili flaş karar

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

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