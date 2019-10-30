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  • 30.10.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 21:43

'da polis-şüpheli kovalamacası

'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis, yere düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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