Alınan bilgiye göre, Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Koca Mustafendi Caddesi'nde bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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