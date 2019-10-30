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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 21:18

30 Ekim MPİ belirlendi! 917 bin 947 liralık ikramiye devretmişti...

Geçtiğimiz hafta Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan nda 917 bin 947 liralık ikramiye bu hafta devretti. Devreden ikramiyenin ardından bayilerden loto oynayan vatandaşlar nı araştırmaya başladı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 30 Ekim MPİ çekiliş sonuçları...

Bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki 917 bin liralık ikramiyenin devretmesinin ardından pek çok kişi sonuçları merakla bekliyordu. 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, bugün yapılan çekilişlere göre Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları...

30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonucu: 1 - 10 - 30 - 32 - 34 ve+3

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