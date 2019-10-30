Bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki 917 bin liralık ikramiyenin devretmesinin ardından pek çok kişi sonuçları merakla bekliyordu. 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, bugün yapılan çekilişlere göre Şans Topu'nda hangi numaralar ikramiyeyi kazandı? İşte 30 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları...

30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonucu: 1 - 10 - 30 - 32 - 34 ve+3