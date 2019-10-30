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  • 30.10.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 21:50

MPİ 30 Ekim belli oldu! 3 milyon 427 bin liralık ikramiye 2. kez devretti

26 Ekim Cumartesi günü yapılan çekilişte 3 milyon 427 bin liralık ikramiye 2. kez devretti. Sayısal Loto'da gözler yaklaşık 3 buçuk milyonluk ikramiyenin devrinin ardından haftanın sonuçlarına çevrildi. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

30 Ekim Çarşamba Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şimdilerde Sayısal Loto oynayan binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen hafta Cumartesi günü yapılan çekilişte 2. kez 3 milyon 427 bin liralık ikramiye bu haftaya devretti. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 30 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte 30 Ekim Sayısal Loto sonuçları...

30 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 16 - 21 - 31 - 36 - 46

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