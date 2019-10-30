30 Ekim Çarşamba Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şimdilerde Sayısal Loto oynayan binlerce kişi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen hafta Cumartesi günü yapılan çekilişte 2. kez 3 milyon 427 bin liralık ikramiye bu haftaya devretti. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 30 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte 30 Ekim Sayısal Loto sonuçları...

30 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 7 - 16 - 21 - 31 - 36 - 46