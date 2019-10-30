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  • 30.10.2019 22:23
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 22:23

'de gıda si şüphesi: 1 ölü

’nin Yeşilhisar ilçesinde gıda si şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kişilik ailenin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Kayseri'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavak Mahallesi'nde ikamet eden Çakır ailesi aniden rahatsızlanınca kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti. (5), O.Ç., M.Ç., S.Ç., K.Ç. ve Ü.Ç. tedavi altına alındı.

Tedavi sonrasında Saliha Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre gıda si üzerinde durulurken, Saliha Çakır'ın asıl ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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