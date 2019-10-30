Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ve Cuma günü hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde yağışın kuvvetleneceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgarın taşıdığı enerji yurt genelinde hava sıcaklıklarını en az 2-3 derece düşürecek.
Yurdun geri kalanında ise Cuma günü sıcaklıkların düşmesi ve yağışın etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yarın (Perşembe) ve Cuma günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Cuma günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerimiz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde kuvvetli olması ve metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
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