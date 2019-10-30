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  • 30.10.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:07

'den son dakika sağanak yağış uyarısı: Cuma gününe dikkat

'den son dakika açıklaması... 'da sis ve pus sabah saatlerinde etkisini gösterirken ilerleyen saatlerde yoğunlaşarak deniz ve hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Meteoroloji ise yaptığı açıklamada, cuma günü yurt genelinde yağış bekliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde .

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ve Cuma günü hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde yağışın kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın taşıdığı enerji yurt genelinde hava sıcaklıklarını en az 2-3 derece düşürecek.

Yurdun geri kalanında ise Cuma günü sıcaklıkların düşmesi ve yağışın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarın (Perşembe) ve Cuma günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde azalacağı, ancak hafta sonunda tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü , ve Sakarya illerimiz ile Orta ve kıyı illerimizde kuvvetli olması ve metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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