Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.10.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:12

'daki tren sında son dakika gelişmesi

'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan sı soruşturması tamamlandı. İddianamede, 10 şüphelinin "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'daki tren kazasında flaş gelişme
'da () ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan ya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 10 şüphelinin "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler Tren Teşkil Memuru O.Y., Hareket Memuru S.Y., Trafik kontrolörü E.E.E., YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı K.O., Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili E.T., YHT Trafik Servis Müdürü Ü.S., YHT Ankara Müdürü D.Y., Şube Müdürü R.K., Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı M.A. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetim Daire Başkanı E.T.A.'ın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara'daki tren kazasında son dakika gelişmesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri