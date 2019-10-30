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  • 30.10.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 15:56

ne zaman başlıyor? ne zaman, hangi tarihte takılır?

Kış aylarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca sürücünün gündeminde nın başlayacağı tarih yer alıyor. uygulaması, kış aylarında soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? ne zaman, hangi tarihte takılır?

Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde merakla araştırılan konular arasında kış lastiği uygulaması yer alıyor. Zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından sorgulatılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman, hangi tarihte takılır? İşte o sorunun yanıtı...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

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