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  • 30.10.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 19:43

'den İstanbul ve birçok il için uyarı! ? İşte ...

Ekim ayının son günlerinde hava sıcaklıklarında yaşanan belirgin düşüşlerin ardından 'nin uyarıları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıklarının düşeceği belirtildi. Gelen tahminlerin arasında Marmara Bölgesi genelinde de kuvvetli yağış olacağı duyuruldu. Peki, ? İşte raporu...

Kasım ayına az bir zaman kala hava sıcaklıklarındaki düşüş devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarılara göre ülkemizin bazı bölgelerinde gök gürültüsü ve sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarıda işi olan vatandaşlar hava sıcaklık değerlerini ve yaşadıkları bölgede yağış olup olmayacağını merak etmeye başladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

Perşembe ve cuma günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Cuma günü Türkiye genelinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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