Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.10.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 20:09

'da 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerindeki pantolonun cebinde 'e (68) ait kimlik ve bir ev anahtarı buldu.

6 aydır aranıyordu! Cesedi bulundu...

'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşlar, Doğanlar Mahallesi Topraklık mevkisinde yabani hayvanlar tarafından zarar verilmiş, tanınmaz halde bir ceset buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerindeki pantolonun cebinde 'e (68) ait kimlik ve bir ev anahtarı buldu.

Yaklaşık 6 aydır kayıp olduğu öğrenilen Ersöz'ün cesedi yapılan incelemeden sonra otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKonya'da 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri