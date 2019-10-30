Sağlıklı bir vücut için sağlıklı kemiklere sahip olmak gerekiyor. Kemik ve eklem hastalıkları günümüzde oldukça sık görülüyor. Öncelikle eklem sağlığımızı korumalı aşırı yüklenmelerden kaçınmalıyız. 65 yaş üstü yetişkinlerde kireçlenmeler oldukça yaygındır. Diz ve eklem kireçlenmesi; kilo fazlalığı, genetik, kıkırdak ya da yumuşak dokularla ilgili geçirilmiş travmalar sonucu görülür. 55 ve üstü yaş grubunda genellikle kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Kireçlenmede, eklemi oluşturan kıkırdaklar bozulur ve eklem deforme olur. Yaşlandıkça rahatsızlık artmakta kişi daha fazla ağrı çekmektedir.

EKLEM AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Eklemle bağlantılı kasları güçlendirecek egzersizler ve yüzme, pilates, yürüyüş gibi sürekli ve düzenli yapılan sporlar ağrıların azalmasında etkili olabilir.





SOĞAN AĞRIYI KESER

Kireçlenmiş bölgeler, ılık su ile yumuşatılmalıdır. Ardından avokado, fındık ve okaliptüs yağı gibi yağlarla masaj yapmak, eklemleri rahatlatır. Aloe vera sürmek de faydalı olabilir. Soğan suyu kaynatılarak günde bir kez içilebilir. Ihlamur ve elma suyu karışımı ilaç gibidir.

PANCAR MUCİZESİ

Kireçlenmede faydalı beslenme için taze sebze ve meyveler, tam tahıllı ürünler önemlidir. Balık, zeytinyağı, avokado ve fındık yararlı yağları içerir. Kemikli etler ve sakatat grubu içerdiği kolajen ile eklemleri güçlendirir. Havuç, pancar, domates faydalıdır. Yumurta beyazı da ağrıları azaltır.