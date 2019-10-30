Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.10.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 18:00

na ne iyi gelir? İşte eklem ağrısı tedavisi için mucize tarif!

Yalnızca ilerleyen yaşlara mahsus bir rahatsızlık olarak zannedilse de, esasında eklem ağrılarının oluşum göstermesinin yaş faktörünün dışında birçok hatadan yahut hastalıklardan kaynaklı olarak karşılaşılabilmektedir. Vücutta ağrı ile birlikte karıncalanma, uyuşma veya şişme problemi de yaşanabilen, toplumda yaygın bir şekilde kendini gösterebilen bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücudun doğru kullanılmaması, fazla kilo artışı ve ani hareketlerde bulunması halinde oluşum gösterebilen bir sağlık problemi olan eklem ağrıları neden olur, na ne iyi gelir? İşte ağırlıklı olarak omuz, kalça, diz ve bileklerde meydana gelen eklem ağrısı tedavisi için doğal tarif!

Sağlıklı bir vücut için sağlıklı kemiklere sahip olmak gerekiyor. Kemik ve eklem hastalıkları günümüzde oldukça sık görülüyor. Öncelikle eklem sağlığımızı korumalı aşırı yüklenmelerden kaçınmalıyız. 65 yaş üstü yetişkinlerde kireçlenmeler oldukça yaygındır. Diz ve eklem kireçlenmesi; kilo fazlalığı, genetik, kıkırdak ya da yumuşak dokularla ilgili geçirilmiş travmalar sonucu görülür. 55 ve üstü yaş grubunda genellikle kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Kireçlenmede, eklemi oluşturan kıkırdaklar bozulur ve eklem deforme olur. Yaşlandıkça rahatsızlık artmakta kişi daha fazla ağrı çekmektedir.

EKLEM AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Eklemle bağlantılı kasları güçlendirecek egzersizler ve yüzme, pilates, yürüyüş gibi sürekli ve düzenli yapılan sporlar ağrıların azalmasında etkili olabilir.

SOĞAN AĞRIYI KESER

Kireçlenmiş bölgeler, ılık su ile yumuşatılmalıdır. Ardından avokado, fındık ve okaliptüs yağı gibi yağlarla masaj yapmak, eklemleri rahatlatır. Aloe vera sürmek de faydalı olabilir. Soğan suyu kaynatılarak günde bir kez içilebilir. Ihlamur ve elma suyu karışımı ilaç gibidir.

PANCAR MUCİZESİ

Kireçlenmede faydalı beslenme için taze sebze ve meyveler, tam tahıllı ürünler önemlidir. Balık, zeytinyağı, avokado ve fındık yararlı yağları içerir. Kemikli etler ve sakatat grubu içerdiği kolajen ile eklemleri güçlendirir. Havuç, pancar, domates faydalıdır. Yumurta beyazı da ağrıları azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEklem ağrısına ne iyi gelir? İşte eklem ağrısı tedavisi için mucize tarif!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri