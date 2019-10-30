İstanbul'da alarm verildi! Helikopterle aranıyor

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü yönündeki vatandaş ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarı değerlendiren ekipler Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık alanda arama yapıyor. Arama yapan polisler ambulansı, Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda buldu. Ambulans çevresinde birileri olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya ateş açtı.

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