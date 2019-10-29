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Tüm çocuklar mirastan pay alır

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Tüm çocuklar mirastan pay alır
4 kardeşiz. Babam bana ve ablama hiçbir şey bırakmadı. Şimdi ablamla birlikte mahkemeye versek, hakkımıza düşeni alabilir miyiz? Yoksa vasiyet mi geçerlidir?
Yasalar miras bırakana kendi mal varlığı üzerinde istediği gibi tasarruf etme yetkisi vermiştir. Fakat bu yetkinin sınırları vardır. Bu sınır da mirasçılarının saklı payıdır. Miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahip olan mirasçılara 'saklı pay sahibi mirasçı' denilmektedir. 'da sınırlı olarak sayılan saklı paylı mirasçılar şunlardır: Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın annebabası, miras bırakanın eşi. Saklı pay miktarı mirasçının miras payına göre belirlenir. Alt soyun yani siz çocukların saklı payı miras payınızın yarısıdır. Bu demek oluyor ki merhum babanızın vasiyetinde size hiçbir şey bırakmamış olması yasal değildir. Annenizin sağ olmadığını düşünürsek, size düşecek olan 1/4 miras payından 1/8'ine (yarısına) babanız dokunamayacaktır. Bunun için tenkis davası açarak saklı payınızı isteyebilir, hakkınızı alabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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