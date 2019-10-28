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  • 28.10.2019 23:57
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 00:10

Son dakika: İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Deliçay Sokak Kent Sitesi'nde meydana geldi. Aslan A., iddiaya göre birlikte yaşadığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz ile evde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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